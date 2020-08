Mysteryland houdt vervangend festival in de lucht

In totaal treden meer dan vijftig artiesten zaterdag 29 augustus op tijdens Mysteryland Let’s Get High. Onder anderen Paul van Dyk, Joris Voorn, Lucas & Steve en Sefa gaan de lucht in, vanaf een vast punt of vliegend. Ook worden virtuele festivalbezoekers getrakteerd op optredens van internationale dj’s die vanuit andere locaties een set doen: zoals de Britse Carl Cox die in Australië in quarantaine zit. Daarnaast komen ook niet eerder vertoonde shows voorbij. De volledige line-up wordt in aanloop naar het festival bekendgemaakt. Bezoekers kunnen op 29 augustus gratis naar het alternatieve Mysteryland. Net als tijdens de editie op de grond, zijn er ook digitaal meerdere stages. De kijker kan zelf schakelen tussen de podia.

Liefde en passie

Het idee voor Mysteryland Let’s Get High ontstond in een brainstorm toen duidelijk werd dat de normale editie naar volgend jaar moest doorschuiven. ,,Dat was eerst natuurlijk een hele grote teleurstelling. Maar al snel nadat het besef was ingedaald zijn we op zoek gegaan naar wat er wél kan”, vertelt de nieuwe festivaldirecteur Milan Raven aan het ANP.



Raven had zijn eerste Mysteryland wel anders voorgesteld. ,,Natuurlijk vind ik het net als iedereen heel jammer, maar ik had net zo gebaald als het mijn vijfde keer was geweest. Ik ben heel blij met hoe veel liefde en passie iedereen zich inzet.”



Hoewel het festival net als andere de crisis voelt, richt de organisatie zich vooral op het positieve. ,,We leven toe naar volgend jaar en gaan in deze creatieve flow door om een nog mooier festival neer te zetten dan we al hadden gepland. Let’s Get High sleept ons er doorheen. Zo hebben de bezoekers en wij dit jaar alsnog een Mysteryland.”