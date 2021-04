Muzikanten bedroefd om overlijden componist Jim Steinman

Steinman heeft een groot aantal hits gemaakt. Zo schreef en produceerde hij onder meer Paradise By The Dashboard Light van Meat Loaf, Total Eclipse Of The Heart van Bonnie Tyler en It’s All Coming Back To Me Now, waarvan zijn versie met Céline Dion het meest bekend is. Steinman overleed op 73-jarige leeftijd, zo meldde TMZ. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

‘Ik vind het zo vreselijk dat Jim Steinman is overleden. Hij was een muzikaal genie, een fantastische producer en tekstschrijver. Dat ik met hem heb mogen samenwerken is een van de grootste privileges uit mijn carrière. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden,’ aldus Dion. Steinman was verantwoordelijk voor het nummer It’s All Coming Back To Me Now.

Bonnie Tyler is ook geraakt door de dood van haar goede vriend, die ze tevens een mentor noemt. ‘Jim schreef en produceerde een paar van de meest iconische rocknummers aller tijden en het was een grote eer dat ik er daarvan een aantal heb mogen opnemen. Hij was ook grappig, aardig en een heel warm mens dat om anderen gaf. Hij heeft de wereld een stukje mooier gemaakt. Ik zal altijd dankbaar zijn dat we hebben samengewerkt. Rust in vrede, mijn vriend.’ Voor Tyler maakte Steinman haar hit Total Eclipse Of The Heart.

Hoewel Steinman ruim veertig jaar in het vak zat en grote hits heeft gemaakt, heeft hij slechts een Grammy Award gewonnen. Die kreeg Steinman in 1997 voor zijn werk op Céline Dions album Falling Into You.

