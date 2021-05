Muzikaal genie wil Engeland volgend jaar wél punten bezorgen, Britten zien het zitten

Een deathmetalversie van een lieflijk slaapliedje, een ingenieuze compositie rond een ringtone of muzikale magie met koebellen of fietstoeters: Bailey draait er zijn hand niet voor om. Met zijn mix van comedy en muziek toert hij al jaren door Europa, in Nederland zelfs langs het Koninklijk Theater Carré.



Als het aan hem ligt, staat hij volgend jaar dus ook op het songfestivalpodium. Daar beleefde zijn land gisteravond een pijnlijke vernedering: de inzending van singer-songwriter James Newman kreeg zowel van de jury als van het publiek nul punten, met een allerlaatste plek tot gevolg.



De teleurstelling was amper geland, of Bailey (ook bekend van het programma QI) meldde zich al aan het front. ‘Ik zou het met alle liefde proberen volgend jaar’, twitterde hij vanochtend, waarna hij ruim 46.000 likes verzamelde in zo’n 4 uur.

Dat is niet zo gek; zijn populariteit in Engeland bevindt zich sinds eind vorig jaar op een hoogtepunt. Toen werd hij op zijn 55ste de oudste winnaar van het populaire BBC-programma Strictly Come Dancing, in Nederland ook bekend als Dancing with the Stars. Lokale media spraken van de ‘meest hartverwarmende optredens ooit’, die een gouden randje gaven aan een zwart coronajaar. ‘Hij is onmiskenbaar een cultureel icoon’, schreef The Guardian zelfs.



Hij is ook de uitgelezen persoon om volgend jaar af te vaardigen naar het songfestival, klinkt het op sociale media.

‘Onze redding’, luidt een van de honderden, vrijwel allemaal positieve reacties op Bills tweet. ‘Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat dit doorgaat!’ schrijft een ander. En: ‘Dit is het soort excentrieke talent dat we nodig hebben om het songfestivalvuur hier aan te wakkeren. Laat Bills wilde fantasie los en vraag de kostuum- en lichtmensen een gek spektakel te creëren.’

Of het echt gaat gebeuren, is nog even afwachten. Voor zover bekend is hij volgend jaar mei in elk geval niet op tournee en zou er ruimte zijn in z’n agenda.

