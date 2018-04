Muziekwereld in shock: Avicii was een icoon voor een generatie

Domien Verschuuren (3FM-dj): ,,Ik ben echt in shock door het nieuws. Avicii was een icoon voor mijn generatie, zoals Prince en David Bowie dat waren voor de generaties voor ons. De muziek die hij maakte, paste precies in ons leven op dat moment. Als we uitgingen en zijn muziek hoorden, keken we elkaar aan: wat hebben we het toch goed. Elke single die hij uitbracht was weer spannend. Wat gaat hij nu weer doen? Wake Me Up, met die cross-over van een dancebeat met country, was echt een mijlpaal in de dancemuziek. Zo jammer dat het touren hem kapot heeft gemaakt. Zijn optreden op Pinkpop in 2015 was een van de meest zielloze shows die ik ooit heb gezien. Totaal geen energie, geen interactie met het publiek. Je voelde aan alles dat daar een jongen stond die van voren niet meer wist dat hij van achteren leefde. Heel pijnlijk. De doodsoorzaak kennen we niet, maar ik vrees het ergste. Hij was slecht aan toe, al leek hij aan het einde van de documentaire die over hem is gemaakt weer op te krabbelen. Ik had zo gehoopt dat het weer beter met hem ging, dat hij zich weer kon focussen op zijn muziek.''