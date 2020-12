Muziekproducent zegt samenwerking met zanger René le Blanc op

De producer en Le Blanc gaan ‘vanaf nu ieder hun eigen weg’. Van Hoevelaak was onder andere verantwoordelijk voor het nummer If I tell you that I love you, dat in Ik geloof in mij te horen is. ,,Het is een hit geworden. Dat gun ik René van harte, maar omdat René bij een andere partij heeft getekend ga ik mij vanaf nu weer focussen op de artiesten waar ik al jaren mee werk. Ik wens René uiteraard veel succes met zijn verdere carrière’’, laat Van Hoevelaak weten.