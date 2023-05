Muziekliefhebbers zijn al weken bezig met mysterie rond Miley Cyrus

Het is het mysterie dat muziekliefhebbers op dit moment bezig houdt. Heeft Miley Cyrus stiekem onder het alter ego Clara Pierce muziek uitgebracht. Haar stem klinkt in ieder geval exact hetzelfde, de muziek bevat verschillende verwijzingen naar de wereldster en van Clara Pierce zelf ontbreekt elk spoor.

Op 10 maart kwam Endless Summer Vacation uit, het langverwachte album van Miley Cyrus met daarop onder meer wereldhit Flowers. Maar op dezelfde dag verscheen ook Down with me van ene Clara Pierce, een zangeres met ongeveer tweehonderd luisteraars, op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Niets bijzonders, zou je zeggen. Maar dit album zorgt al weken voor de wildste theorieën en speculaties onder fans van de 30-jarige popster op TikTok.



Wat vooral opvalt, is dat de stem van deze Pierce sprekend lijkt op die van Cyrus. Zoals ook te horen is in onderstaand filmpje.

Maar er is meer. Zo bevatten verschillende nummers op het album subtiele verwijzingen naar het persoonlijke leven van Cyrus. Saggitarius bijvoorbeeld, dat is het sterrenbeeld (boogschutter) van de zangeres en ook de naam Miley komt meerdere keren voor in het liedje. Zo zit het zinnetje Miley, what's good now? in de songtekst, wat een rechtstreekse verwijzing lijkt te zijn naar wat Nicki Minaj naar Cyrus riep bij de VMA's van 2015 toen ze die presenteerde.

Het alter ego Clara Pierce doet ook nog eens denken aan het pseudoniem van een andere wereldster. Zo gebruikt Beyoncé regelmatig de naam Sasha Fierce. Daarnaast is er over Clara Pierce zelf helemaal niets online te vinden. Wat natuurlijk vreemd is, want iemand die een album uitbrengt, zal ongetwijfeld wat aan promotie willen doen.

Miley Cyrus zwijgt

Cyrus houdt voorlopig haar lippen stijf op elkaar over de verhalen rond Clara Pierce. De theorieën over het album gaan online volop rond. Zo is de één overtuigd dat Cyrus wilde dat dit album werd ontdekt. Anderen speculeren dat het album is gemaakt met artificiële intelligentie. Ook is er een theorie dat het gelekte demo's zijn of zelfs gestolen, nog niet uitgebrachte nummers.

Hoe het precies zit, blijft dus onduidelijk. Wel is het album inmiddels verdwenen van de streamingdiensten. Cyrus blijft ondertussen wereldwijd scoren met haar nummer Flowers en staat in Nederland inmiddels veertien weken op de eerste plaats in de Top 40.

