Muziekfestival Glastonbury gaat vanwege corona ook dit jaar niet door

‘Tot onze grote spijt moeten we bekendmaken dat het Glastonbury Festival dit jaar niet doorgaat’ aldus de organisatie op Twitter. Dit is het tweede jaar dat het festijn wordt afgelast. ‘We hebben hemel en aarde bewogen, maar het gaat ons simpelweg niet lukken dit jaar. We zijn ervan overtuigd dat we iedereen in 2022 wel iets speciaals kunnen voorschotelen’, aldus de organisatie in een uitgebreidere verklaring onder de tweet.