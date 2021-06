Muziekbaas van TikTok: ‘Jongeren ontdekken bij ons opeens Fleetwood Mac en Boney M’

Lil’ Kleine en Jaimie Vaes lassen relatiepau­ze in: ‘Even niet in elkaars aura’

28 juni Jaimie Vaes en Lil’ Kleine lassen een relatiepauze in. Dat vertelt Vaes in de trailer van haar realityserie Jaimie: In The Vaes Lane. ,,Ik denk dat het heel goed is dat we even niet in elkaars aura zitten, zodat ik even mijn rust kan pakken.”