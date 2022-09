Muziek is verdwenen naar het tweede plan bij Rihanna: dit hield de zangeres de afgelopen jaren bezig

Ondanks zes jaar van muzikale stilte, is Rihanna (34) nog altijd de op één na succesvolste artiest in de Top 40. Eindelijk keert de zangeres terug op het podium en nog wel in de pauzeshow van de Super Bowl. Waar was Rihanna al die tijd?

Werp een blik op de website van Rihanna en het enigewdat je tegenkomt zijn berichten over lingerie, huidverzorgingsproducten en make-up. De nieuwste lipstick, een lekker luchtje of een flesje olie voor een soepele huid? Rihanna biedt het allemaal aan.

Het past in het beeld dat de laatste jaren is gerezen van de zangeres die op 20 februari 1988 werd geboren als Robyn Rihanna Fenty op Barbados. Popkoningin Rihanna bouwde een heus zakenimperium, zette haar eigen goede doel op en kreeg in mei haar eerste kind, een zoon, met de Amerikaanse rapper A$AP Rocky.

Hoewel niet alles slaagde - haar eigen kledinglijn Fenty ging na twee jaar ter ziele - zette de artieste de laatste jaren meerdere merken in de markt. Zo staat Fenty Beauty voor cosmetica, Savage X Fenty voor lingerie en Fenty Skin voor huidverzorgingsproducten. Niet dat Rihanna het daarbij liet, zo presenteerde ze in samenwerking met sportmerk Puma meerdere eigen schoenenlijnen en oh ja, ze houdt er ook nog een acteercarrière op na.

Muziek is al jaren verdwenen naar het tweede plan. Haar laatste album, Anti, stamt alweer uit 2016. Een nieuw studioalbum, haar negende, had er al lang moeten zijn. Naar verluidt is dat een reggaeplaat, die Rihanna aankondigde voor 2019. Hij bleef echter uit en tot nu toe heeft de zangeres zich niet meer uitgelaten over het project.

Super Bowl

Toch lijkt Rihanna momenteel druk met nieuwe muziek, iets dat goed zou aansluiten bij haar aankondiging om in februari op te treden tijdens de pauze van de Super Bowl. De finale van het American footballseizoen is een van de best bekeken sportevenementen ter wereld. Alleen en samen met A$AP Rocky is Rihanna de laatste tijd meermaals gesignaleerd bij een muziekstudio in Los Angeles. Dat zal geen toeval zijn, al is het de vraag in hoeverre haar oorspronkelijke plannen voor het nieuwe album overeind zijn gebleven.

De pauze van de Super Bowl is sinds jaar en dag een marketingpodium waar de grootste artiesten ter wereld hun voordeel mee doen. Van Coldplay tot Madonna, van Michael Jackson tot de Rolling Stones en van Lady Gaga tot Prince of Beyoncé; allemaal profiteerden ze van een enorm tv-publiek. Rihanna volgt op 12 februari een heel gezelschap op, aangezien de pauzeshow dit jaar werd verzorgd door liefst vijf collega's: Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en Snoop Dogg.

Haar veertigste (!) en laatste lied in de Top 40 mag dan uit 2017 stammen (een gastrol op Wild Thoughts van DJ Khaled), er is nog altijd maar één artiest die Rihanna (Diamonds, Umbrella, Shut up and drive) in succes aftroeft in deze hitlijst. David Guetta is sinds een jaar de koning van de Top 40, de koppositie die Rihanna de vijf jaar daarvoor innam. Zij had op haar beurt, heel symbolisch, de popkoningin van weleer afgelost: Madonna.

