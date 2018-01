Musicalacteurs William Spaaij en Daisy Duin zette punt achter liefdesrelatie

,,Allerliefste, ik heb de afgelopen anderhalf jaar zo van jou genoten en ik zal altijd met volle trots naar je kijken om wie je bent. Je bent prachtig. We zetten onze reis nu voort niet meer als geliefdes maar als vriendjes", schrijft William bij een foto waarop te zien is hoe de twee elkaars hand loslaten met op de achtergrond een stemmig en zwaar bewolkt berglandschap. ,,Ik had het voor geen goud willen missen!"

Ook Daisy, die rollen speelde in onder meer de musicals Grease en de geflopte musical Sky, neemt met dezelfde woorden afscheid van William. ,,Liefste, een prachtige reis heb ik met jou mogen maken. Ik bewonder je en zal je meedragen in mijn hart. Ik wens jou de wereld." Een reden voor de breuk geven Spaaij en Duin niet. De acteur had, voordat hij Daisy tegen het lijf liep, een relatie met Noortje Herlaar: de huidige vriendin van Barry Atsma.

Geen wrok

Dat Spaaij en Duin kennelijk in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan, is niet vreemd in het leven van de acteur. ,,Ik hou nog steeds van al mijn ex-vriendinnen'', vertelde hij ooit aan deze site. ,,Ik heb zeker geen slapeloze nachten overgehouden aan mijn 'scheiding' van Noortje en het feit dat zij haar leven nu deelt met iemand anders. Daar ben ik echt de man niet voor'', zei hij met grote stelligheid. ,,Ik kijk nooit om in wrok. Sterker nog: ik heb nog steeds goed contact met al mijn ex-vriendinnen dus ook met Noortje. Eén van mijn voormalige relaties is zelfs mijn allerbeste vriendin. Als een relatie strandt, is dát voorbij maar het gevoel van houden van blijft. Althans in mijn geval.''

Dat hij nog altijd op goede voet staat met Noortje is volgens de acteur een 'karakterdingetje'. ,,Ik ben van nature een enorme 'omdenker'. Een raspositivo die de draad van het leven weer snel oppakt, iemand die vooruitblikt en niet terugkijkt. Ik vind het een onzinnige gedachte dat ik niet meer met exen zou kunnen omgaan. Met Noor ben ik 5 jaar samen geweest. Een best lange periode waarin we elkaar en wederzijdse families en vrienden door en door leerden kennen. Weet je? Die exen zijn, hoe je het ook wendt of keert, een onderdeel van mijn leven. Ik koester die herinneringen en de vrouwen in kwestie - hoeveel laat ik in het midden - zitten voor eeuwig in mijn hart.''

