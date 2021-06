Musical The Mousetrap vanaf 28 oktober in Nederland

,,We brengen dit jaar geen musical, maar een echte klassieke thriller in een nieuw jasje,” aldus Rick Engelkes. ,,We hebben een prachtige cast en we zijn er als bedrijf trots op dat we deze geweldige voorstelling na twintig jaar weer in Nederland mogen maken.’ Naast Willeke, Frederik en Wilbert zijn ook bekende namen als Roos van Erkel Han Oldigs, Danny Westerweel, Bob Ott en Guusje te Pas te zien. De voorstelling wordt geregisseerd door Jasper Verheugd.



The Mousetrap speelt zich af in het hotel/pension Monkswell Manor. Een aantal gasten is door de sneeuw opgesloten in het hotel van een jong echtpaar. In de omgeving van het hotel heeft eerder die dag een moord plaatsgevonden. Een brigadier van politie bezoekt vervolgens het hotel omdat hij vermoedt dat de moordenaar (of moordenares) zich in het hotel schuilhoudt. De spanning loopt vervolgens nog verder op als er een tweede slachtoffer valt. Het blijkt al snel dat alle aanwezigen een motief hebben voor de moord en ook dat ze in de gelegenheid waren om deze te plegen. Door de vreselijke sneeuwstorm kan niemand het hotel verlaten, ook de onbekende moordenaar niet. De gasten verdiepen zich in elkaars geheimen, maar de moordenaar verraadt zich niet.