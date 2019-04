Musical Soldaat van Oranje steekt de grens over en krijgt theater in Londen

De musical Soldaat van Oranje gaat voor het eerst de grens over. De productie gaat naar verwachting volgend jaar in première in een theater dat speciaal wordt gebouwd in Oost-Londen. Dat heeft producent New Productions bekendgemaakt.



Eind dit jaar start de bouw van het theater Soldier of Orange - The Musical in de buurt van de Londen City luchthaven. Naar verwachting gaat de Engelse versie in het najaar van 2020 in première. De exacte datum en de start van de kaartverkoop worden later bekendgemaakt.

Het originele creatieve team, Theu Boermans (regie), Edwin de Vries (script), Tom Harriman (muziek), Pamela Phillips Oland (liedteksten), Bernhard Hammer (decor) en Fred Boot (producent), is ook betrokken bij de Engelse versie. De Britse toneel- en scenarioschrijver, Jeremy Brock, is toegevoegd aan het team om het script enigszins aan te passen voor een Engelstalig publiek.

Droom

Het plan om de musical naar het buitenland te halen was er al langer. ,,We hebben al jaren de ambitie en de droom om het verhaal van Erik Hazelhoff en zijn vrienden ook door te kunnen vertellen in het buitenland. Londen was de locatie van onze koningin Wilhelmina in ballingschap en het Verenigd Koninkrijk speelt een belangrijke rol in het verhaal. Daarom heeft het land altijd onze prioriteit gehad", aldus producent Fred Boot.

,,We hebben de productie enigszins aangepast voor een internationaal publiek door een aantal kleine wijzigingen in het script, maar we hebben er tegelijkertijd voor gezorgd dat de voorstelling blijft zoals deze omarmd is in Nederland."

Het team heeft zin in de oversteek. ,,Wij kijken er met het hele team enorm naar uit om dit universele geschiedenisverhaal van alle tijden over een groep vrienden die onder druk van de oorlog gedwongen wordt moeilijke keuzes te maken, nu te delen met de Engelse bevolking en internationale bezoekers".