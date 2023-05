Musical over Rob de Nijs in 2025 naar de theaters: “Ongelofelijk trots en blij”

interview Nick laat Volendamse sound achter zich: ‘Platenbaas denkt dat het internatio­naal ook kan aanslaan’

Nick Schilder slaat na zijn breuk met Simon een compleet andere weg in, zo licht hij toe in een interview met deze site. Hoewel de veelzijdige Volendammer zelf liever door wilde gaan als duo, krijgt hij nu de smaak te maken als soloartiest: ,,Het is ook wel gezond dat het is gestopt.”