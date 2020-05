Musical Michael Jackson acht maanden uitgesteld

De eerste voorstellingen stonden eigenlijk voor juli op de agenda, maar zijn verplaatst omdat Broadway vanwege de coronacrisis is gesloten. De try-outs vinden nu plaats vanaf 8 maart. De grote première is op 15 april. Mensen die al kaarten hadden gekocht, krijgen het bedrag terug.



In MJ komen alle grote hits van Jackson voorbij. De regie en choreografie is in handen van Christopher Wheeldon, die eerder een Tony Award won voor beste choreografie met An American in Paris.