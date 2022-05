Musical Kruimeltje vanaf najaar in de theaters

De rol van Kruimeltje wordt vertolkt door Max Roest, Luca van Ammers, Shayne Bakker en Aiden Joshua Maij. Ook producent Rick Engelkes, die in 1999 de rol van Kruimeltjes vader speelde in de film, is te zien in het theaterstuk. ,,De voorstelling van Kruimeltje zit in ieders hart, en zeker in mijn hart”, laat Engelkes weten. ,,Kruimeltje is het leuke boefje van Nederland en het is fijn om weer een prachtige voorstelling over hem te maken.”