Musical Cats komt eind dit jaar weer naar Nederland

update Realityster Barbie met spoed opgenomen in ziekenhuis

16:59 Samantha de Jong (28), beter bekend als de realityster Barbie, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De Haagse blondine is, zo bevestigt een bron dicht bij Barbie, na een noodoproep per ambulance met sirenes afgevoerd. Wat zij mankeert is nog niet bekend. Wel wordt gemeld dat het om 'een zeer ernstige situatie' gaat.