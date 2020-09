Mulan eindelijk op Disney+: met deze feministische actieheld valt niet te spotten

Netflix gaat samenwer­king aan met makers van Game of Thrones voor nieuwe sci-fireeks

1 september De makers van Game of Thrones hadden een megasucces te pakken, en dat succes hoopt Netflix nu over te doen. Het team zet namelijk hun tanden in de internationale bestseller The Three-Body Problem, een verhaal over het eerste contact van de mensheid met een buitenaardse beschaving.