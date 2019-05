MTV ontslaat Teen Mom-ster om doodgeschoten hond

Volgens MTV vonden de laatste opnames met Jenelle afgelopen maand plaats, de zender zegt in een verklaring geen plannen te hebben haar in het komende seizoen te volgen. TMZ meldt dat voor de producenten van de show het incident met de hond de druppel was die de emmer deed overlopen. De zender zou zich al langer zorgen maken om het gedrag van David en afstand willen nemen voordat de situatie uit de hand loopt.

David zelf werd vorig jaar al ontslagen bij de serie, nadat hij homofobe uitspraken had gedaan op sociale media. Sindsdien is hij niet meer in beeld geweest in Teen Mom, terwijl de rest van het gezin wel gefilmd werd. Hij heeft op Instagram bekend de hond te hebben doodgeschoten, naar zijn zeggen omdat het beest zich agressief gedroeg tegenover het tweejarige dochtertje van het stel. David deelde daarbij een video van het moment dat de hond het meisje zou hebben aangevallen. Het beest maakt daarin een bijtende beweging, maar volgens autoriteiten raakte de peuter daar niet bij gewond.

Jenelle was in 2010 te zien in realityshow 16 And Pregnant, toen ze als 17-jarige alleen voor een zwangerschap stond. In die serie werd zoontje Jace geboren. De tienermoeders uit dat programma werden later verder gevolgd in Teen Mom. Daarin kreeg Jenelle zoon Kaiser, nu bijna vijf, met haar nieuwe vriend, maar ook die relatie hield geen stand. Begin 2017 beviel ze van dochter Ensley met David, met wie ze later dat jaar trouwde.