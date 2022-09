Mr. Probz daagt platenmaatschappij Sony voor de rechter

Britse zenders mogen delen uitvaart Elizabeth niet meer tonen

Britse televisiezenders mogen verschillende delen van de uitvaart van koningin Elizabeth in de toekomst niet meer uitzenden. Dat schrijft onder meer The Guardian. Buckingham Palace kreeg het recht om te verzoeken om bepaalde beelden niet meer te gebruiken, en in ruil daarvoor mochten de nieuwszenders verslag doen van de gebeurtenis.

23 september