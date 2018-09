Mr. Frank Visser is een grens gepasseerd

Ik weet dat de idiote burenruzies en schaamteloze scheldpartijen in plat Gronings of Achterhoeks in Mr. Frank Visser doet Uitspraak de guilty pleasure is van menig tv-kijker. En ik moet bekennen dat ik ook vaak genoeg zit te gniffelen om zoveel asociaal gedrag, ongefilterde haat en geëtaleerde domheid. Want daarom hebben we toch zo´n plezier om dit soort programma´s? We lachen ons rot om al die volksbuurttypes in hun Nel Veerkamp-shirts en met bibberige hand getekende wenkbrauwen die alle remmen losgooien voor een camera. Tegelijk voelen we ons verheven, omdat het bij ons natuurlijk nooit zover zal komen. Als we al een akkefietje hebben met de buren over de coniferen of gestamp op de trap, maar dan lossen we dat als nette en verstandige volwassen mensen op.

Daarbij weten we ook wel dat we het gekijf over en weer niet te serieus moeten nemen. Die mensen dikken het natuurlijk aan op verzoek van Viktor Brand en zijn team. Als ze al met elkaar tot overeenstemming kunnen komen om in zo´n programma te verschijnen, zal het allemaal wel meevallen. Toch?

Tot zover prima. Elk programma heeft z’n eigen functie. En je bent als mens niet verplicht om te kijken, laat staan mee te doen. Maar afgelopen maandag werd in Mr. Frank Visser doet Uitspraak een grens gepasseerd. Er stonden twee buren uit Lelystad centraal die elkaar regelrecht met de dood bedreigden. Niet een keer, maar tien keer. Bij de een lag de klauwhamer zelfs klaar bij de voordeur om de knieschuiven, ‘het neusje’ en ‘vergeet de oogkassen niet’ eruit te rossen. Allemaal vanwege een vlinderstruik en gammele schutting.

Quote Zoveel fatsoen hebben we toch nog wel in dit land, of zijn we compleet afgestompt?

Nu weet ik wel dat met de opkomst van social media en de anonieme reactiemogelijkheid op allerlei websites het dagelijkse praktijk is geworden om elkaar uit te schelden voor rotte vis, de meest vreselijke ziektes toe te wensen of zelfs bedreigen met de dood. Maar normaal is het natuurlijk niet. Het is een misdrijf, klaar. Niet de basis is voor een uurtje tv-vermaak, op prime time, voor een miljoen kijkers. Zoveel fatsoen hebben we toch nog wel in dit land, of zijn we compleet afgestompt?