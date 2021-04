Morrissey razend over parodie in The Simpsons: ‘Makers zijn onnodig kwetsend en racistisch geworden’

De Britse zanger Morrissey (61) is niet te spreken over de aflevering Panic On The Streets of Springfield van The Simpsons die afgelopen weekend werd uitgezonden. Daarin is te zien hoe Lisa geobsedeerd is door een depressieve indiezanger uit Groot-Brittannië van de jaren tachtig.

Hoewel Morrissey niet bij naam werd genoemd, was het duidelijk aan de titel van de aflevering en het uiterlijk van het personage uit wie de schrijvers hun inspiratie hadden geput. Peter Katsis, de manager van de voormalig frontman van the Smiths, uitte onmiddellijk zijn woede en verontwaardiging op Facebook-pagina van Morrisey.

,,Het is verrassend wat de schrijvers van The Simpsons de afgelopen jaren hebben gedaan. De show begon met grote inzichten te creëren in de moderne culturele ervaring, maar het is uitgegroeid tot het proberen te kapitaliseren van goedkope controverse en het uitbreiden van gemene geruchten.”

,,De show is nu zo laag dat het tactieken gebruikt zoals het Morrissey-karakter te laten zien met een buik die uit z'n shirt hangt. (Terwijl hij er nog nooit zo heeft uitgezien). Op dat moment vraag je je af wie de echte kwetsende en racistische groep hier is. Het is nog erger om te zeggen dat het Morrissey-personage racist is, zonder op specifieke gevallen te wijzen. Het dient enkel maar om de artiest te beledigen. Ze zouden de spiegel moeten pakken en het voor zichzelf moeten houden.”

,,Simpson ‘s acteur Hank Azaria’ s recente verontschuldiging aan het hele land India voor zijn rol in het hooghouden van ‘structureel racisme’ zegt alles. In tegenstelling tot het personage in de ′Panic’ aflevering", vervolgt hij. ,,Morrissey heeft nog nooit een ‘cash grab’ gemaakt. Heeft niemand aangeklaagd voor hun aanvallen, is nooit gestopt met het geven van geweldige shows en is nog steeds een serieuze veganist en sterk voorstander van dierenrechten.”

Dan fel over de makers: ,,Door al het bovenstaande te suggereren in deze aflevering zegt de hypocriete aanpak van de verhaallijnen in The Simpsons alles. Het zijn zij die gestopt zijn met creëren, en in plaats daarvan onnodig kwetsend en racistisch zijn geworden. Niet verrassend dat de kijkcijfers van The Simpsons de afgelopen jaren zo veel zijn gedaald.”

De productie van ‘The Simpsons’ heeft voorlopig nog niet gereageerd op de uithaal van Morrissey.

