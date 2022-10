Morad El Ouakili vervangt Giel Beelen op NPO Radio 2

Art Rooijak­kers krijgt eerste studiopro­gram­ma bij RTL

Art Rooijakkers krijgt binnenkort zijn eerste studioprogramma op RTL 4. In DNA Singers onderzoekt de presentator of zangtalent in de genen zit, zo bevestigt RTL na berichtgeving van Televizier. Het is nog niet bekend wanneer het programma te zien is.

30 september