Moonlight-regisseur gaat nóg een liveaction versie van The Lion King maken

,,Door mijn zus te helpen bij het opvoeden van twee jonge jongens in de jaren 90, ben ik opgegroeid met deze karakters", zei Jenkins in een verklaring. ,,De kans krijgen om met Disney samen te werken aan het uitbouwen van dit prachtige verhaal over vriendschap en liefde, en daarmee de levens en zielen van mensen uit Afrika te beschrijven, is een droom die uitkomt."



Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt en wie de personages vertolken. Het gerucht gaat dat het verhaal draait om het verhaal van Mufasa, de vader van Simba. In de eerste film werden de rollen vertolkt door onder anderen Donald Glover, Seth Rogen en Beyoncé.