Montell van Leijen (19) wint Holland's Next Top Model

Montell van Leijen (19) mag zich de winnaar van Holland's Next Top Model 2017 noemen. Montell nam het vanavond op RTL5 in een spannende finale op tegen Ritse de Jong (17), Sanne de Kramer (17) en Latanya Renfrum (17).

Van Leijen sprong een gat in de lucht toen hij zag dat hij de gelukkige winnaar was. Meteen daarna omhelsde hij zijn mede-finalisten. Met zijn kersverse titel wint Montell een felbegeerd contract bij VDM Model Management, een soloshoot voor ELLE en is hij het nieuwe gezicht in de voorjaarscampagne van Hema Beauty.

De finalisten toonden vanavond verschillende outfits, maar ook voormalig HNTM-deelnemers schitterden op de catwalk. De jury, bestaande uit presentatrice Anna Nooshin, Kim Feenstra, Nigel Barker en JeanPaul Paula, evenals de kijker thuis, was uiteindelijk het meest lovend over Montell van Leijen.

Mannen én vrouwen

Nieuw in de talentenjacht dit jaar was het toevoegen van mannen aan de competitie. Van 16 modellen werd de groep teruggebracht naar vier: twee mannen en twee vrouwen.

Voor Nooshin kwam met haar rol bij HNTM een droom uit. ,,Ik had voor dit jaar drie tv-doelen: in RTL Boulevard zitten als lifestyledeskundige en meedoen aan Expeditie Robinson, waar ik vanaf het nieuwe seizoen te zien ben. Maar vooral Holland's Next Top Model was mijn doel. Van jongs af aan droomde ik ervan om aan dit programma mee te werken'', liet ze eerder los.

Poll

De lezers van deze site waren het meest enthousiast over Ritse. Met 34 procent van de stemmen is hij koploper van onze poll De winnaar van Holland's Next Top Model is. Montell verdient volgens de lezers een goede tweede plek met 33 procent. Sanne kreeg 27 procent van de stemmen en Latanya was met 6 procent het minst populair.

Volledig scherm Latanya © RTL