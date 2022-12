Montana Meiland en Dirk uit elkaar: ‘Soms komt er een tijd om elkaar los te laten’

De relatie van Montana Meiland en haar vriend Dirk is na acht jaar gestrand. Dat maakt de realityster vandaag bekend op Instagram. ‘We hebben elkaar lief maar gaan ieder ons eigen weg’, aldus Montana in een kort, maar krachtig bericht op het sociale medium.

Montana en Dirk hadden het onlangs nog over trouwplannen, maar een huwelijk zal er niet meer komen. De Meiland-telg maakt vandaag namelijk wereldkundig dat haar relatie met Dirk op de klippen is gelopen. ‘We hebben mooie momenten met elkaar beleefd, maar soms komt er een tijd om elkaar los te laten. We hebben elkaar lief maar gaan ieder ons eigen weg’, schrijft Montana.

Ook Dirk laat van zich horen op Instagram. ‘Na alles wat er de afgelopen jaren om ons heen gebeurd is, zijn we veranderd, positief en negatief, bewust en onbewust. Dit kan alleen bereikt worden door elkaar op het moment los te laten en te kijken wat de toekomst ons brengt. We houden van elkaar en blijven in ieder geval goede vrienden.’

Dirk stelt dat Montana ‘zijn alles’ zal blijven en noemt zijn schoonouders, Erica en Martien, 'fantastische personen’. Hij vervolgt: ‘Ik vind het ook heel erg vervelend dat jullie dit mee moeten maken na de geweldige 8 jaren welke wij gehad hebben.’

De twee hopen de breuk in alle rust te kunnen verwerken. ‘Hopelijk respecteert iedereen de vervelende periode waar wij doorheen gaan. Wij zullen dan ook geen pers of dergelijke te woord staan over dit onderwerp’, aldus Dirk.

