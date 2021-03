Monique Westenberg over breuk met André: ‘Ik heb het zwaar’

Het jaar ging zo goed van start voor Westenberg en Hazes met een verloving, maar aan dat sprookje kwam al snel een einde. Ze is nog steeds enorm verdrietig en heeft het zwaar, zo schrijft ze in een gloednieuwe column voor Vriendin. ‘Ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen. Daarbinnen moet ik proberen om mijn weg te vinden, dag voor dag.’



Westenberg staat er gelukkig niet alleen voor. Ze krijgt ontzettend veel steun van haar vrienden en van kleine André. ‘Van de week had hij voor het eerst zelf ‘mama’ geschreven en daar een lieve tekening van een hart bij gemaakt. Ik smolt. Of toen hij binnenkwam met een bosje tulpen in zijn hand en zei dat ik de liefste mama van de wereld ben. Die tulpen had mijn buurvrouw hem in zijn handjes gedrukt. Ik moest erom huilen, maar het deed me zo goed.’



Eerder deze maand werd bekend dat Hazes en Westenberg met elkaar hebben gebroken. Volgens Hazes bleken de verwachtingen over de wijze waarop ze hun levens willen inrichten te verschillend. Vlak nadat het nieuws naar buiten kwam, kwam de zanger zelf met een statement waarin hij vertelde steun te krijgen van influencer Sarah van Soelen. Hoewel er volgens Hazes geen sprake is van een relatie met Van Soelen, woont hij momenteel wel onder één dak met haar.