Monique Westenberg ontkracht geruchten: ‘André en ik zijn niet samen’

Organisa­tie Streamers tevreden met maatrege­len na klachten: ‘Heeft effect gehad’

De getroffen maatregelen voor het concert van The Streamers in het Olympisch Stadion in Amsterdam gisteravond hebben geholpen, laat producent Machiel Hofman vandaag desgevraagd aan het ANP weten. Bezoekers stelden vrijdag na afloop van het concert in de verdrukking te hebben gezeten, waarna de organisatie besloot om de nooduitgangen open te zetten, extra toiletblokken te plaatsen en verscherpt toezicht te houden in de tunnel waar bezoekers in de verdrukking kwamen.

18 september