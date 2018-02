Monique openhartig over relatie met André Hazes: Soms lijkt het of ik er niet toe doe

Nog even en de zoon van wijlen André Hazes staat weer drie keer in een uitverkocht Ahoy. En dat zorgt voor de nodige spanning in het kleine, tijdelijke optrekje van het gezin. Volgens Monique is André in de aanloop naar zijn concerten zo gespannen, dat zij het soms zwaar te verduren krijgt. ,,Je kunt het vergelijken met de enorme druk die op een topsporter staat die naar de Olympische Spelen gaat. De mensen van wie ze het meeste houden, krijgen het te verduren'', aldus Monique tegen Grazia.



Monique doelt op de ruzie die de twee in oktober hadden. André vertelde toen in de media uit huis te zijn gegooid door Monique. Ook zou hij zijn rust niet kunnen vinden. Daarom verbleef hij tijdelijk in een hotel. Volgens de 40-jarige Monique zit dat heel anders in elkaar. ,,Vlak voor een albumpresentatie of concert gaat hij áltijd een week naar het Van der Valk Hotel om zich voor te bereiden. Deze keer hadden we alleen vier dagen daarvoor ruzie gekregen.''