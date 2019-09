Monique laat na maanden weer van zich horen en Sanne verklapt geslacht kinderen

Carine Crutzen ‘Een docente liet me een striptease uitvoeren voor de klas. Ik haatte het, maar deed het wel’

17:48 Topactrice Carine Crutzen (58) kun je kennen als Beatrix in de film Majesteit. Ook speelde ze onder andere in De Daltons, Vuurzee en Oud Geld. Ze draagt een tragisch verhaal met zich mee: nadat haar ouders waren overleden en hun as was uitgestrooid over Limburgse beekjes, bleef ze letterlijk en figuurlijk verweesd achter. Ze besloot een autobiografische roman te schrijven. Het werd een pijnlijk eerlijk boek.