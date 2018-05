Monique laat hond Dunya inslapen: Mijn hart is gebroken

Monique en André Hazes vieren momenteel, ondanks hun breuk, vakantie in Mexico. Het valt Monique dan ook extra zwaar dat ze niet bij het pijnlijke afscheid kon zijn. ,,Vandaag werd ik wakker gebeld. Mijn vader, moeder en de liefste oppas zaten met mijn meisje bij de dierenarts. Ze was op. Ik moest de beslissing nemen waar ik altijd zo tegenop keek, maar wilde het niet langer rekken voor mezelf", zo schrijft ze op Instagram.



Monique besloot de knoop door te hakken en keek via een videogesprek mee terwijl Dunya haar laatste adem uitblies. ,,Ik heb nog tegen haar kunnen praten, en kunnen bedanken voor de afgelopen 14,5 jaar liefde en steun", aldus een emotionele Monique. ,,Ik had haar niet meer liefde kunnen geven dan dat ik haar gaf, ze had geen betere hondenmama kunnen hebben en ik weet zeker dat ze zo oud is geworden door de onbeschrijflijke sterke band die zij en ik hadden."



De blondine sluit af met een ontroerende gedachte: ,,Dankjewel mijn wereld voor jouw liefde hier op aarde. Dat je altijd naast me zal blijven lopen, dat weet ik zeker."



14,5 jaar lang was Dunya het beste maatje van Monique. De twee hebben veel met elkaar meegemaakt en Monique schreef vaak over de momenten dat Dunya haar door zware tijden wist te slepen. Het ging al langere tijd bergafwaarts met de viervoeter, zo had ze een tumor in haar hoofd en kampte ze met spieruitval.