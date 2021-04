Monique is op slag verliefd en Nikkie gekiekt op torenhoge palen

Martijn Koning wil excuses van RTL: ‘Zender verspreidt leugens over me’

10 april Cabaretier Martijn Koning wil excuses van RTL en gaat niet in op de uitnodiging van Ewart van der Horst om de rel rond zijn Baudet-column uit te praten. Van der Horst is producent van het programma Jinek en Beau. ,,Maar hij is niet belangrijk in deze kwestie”, aldus Koning.