Monique heeft het gezellig met Dré en Gooische Moeder Pauline krijgt eindelijk een dochter

Vriendin Charlie Watts: ‘We hadden het alleen over paarden, nooit over muziek’

26 augustus Het overlijden van drummer Charlie Watts kwam overal in de wereld hard aan bij fans en collega’s. The Rolling Stones, die al sinds 1962 bestaan, zullen nooit meer hetzelfde klinken. Volgens Britse media gaat hun Amerikaanse tour door, en wordt dit een eerbetoon aan de drummer. Vier Nederlandse betrokkenen spreken zich uit over hoe het verder moet met The Stones.