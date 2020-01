Monique geniet van qualitytime met haar broer en Berget selecteert ultrakort jurkje

Scenario­schrij­ver Buck Henry (89) van The Graduate overleden

11:25 Scenarioschrijver, presentator en acteur Buck Henry is gisteravond op 89-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldden verscheidene media. Henry schreef onder meer de scenario's van de Oscar-winnende film The Graduate (1967) en van de televisieserie Get Smart, die tussen 1965 en 1970 werd uitgezonden. Voor die serie won hij een Emmy-award.