Monique des Bouvrie weer gelukkig in de liefde

Volgens Des Bouvrie hebben zij en Otto het op het moment ‘heel gezellig’. De twee leerden elkaar in november kennen tijdens een zakelijke afspraak. ‘Het klikte meteen’, aldus de 59-jarige Monique, die vertelt dat ze momenteel ‘volop aan het daten’ is met Klein.



Otto Klein is actief in de modewereld. In 1998 richtte hij zijn eigen groothandel Collections op. ‘Met een mooie merkenmix valt Collections op in het modelandschap. Retailers uit het hele land komen naar onze showroom voor internationale en vooraanstaande damesmerken’, aldus Klein op het zakelijke platform LinkedIn.