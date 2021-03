Monica laat foto met én zonder filters zien en Kim geniet in Zuid-Afrika

Media podcast ‘Anouk moet haar Haagse waffel houden of opduvelen uit The Voice’

15:01 Legt Rocky een bom onder het format van Wie is de Mol?, doordat ze aangaf niet voor het geld te hebben gespeeld? Is Mark Rutte in Koffietijd een belediging voor de kijker? En moet Anouk haar Haagse waffel houden of anders opduvelen uit The Voice?