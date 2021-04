Monica Geuze weer slachtoffer van inbraak: ‘Wat een trieste mensen heb je op deze aardkloot’

Een helse Monica Geuze laat weten dat er opnieuw bij haar is ingebroken. Dit keer moest haar auto het ontgelden, blijkt uit foto’s die de vlogster heeft geplaatst in haar Instagram Stories . Geuze is er helemaal klaar mee.

‘Wat een tering trieste mensen heb je toch op deze aardkloot’, schrijft Geuze bij een foto van de ingeslagen achterruit van haar bolide. Het is niet duidelijk waar de auto geparkeerd stond, ook niet of er spullen uit haar auto zijn gestolen.

Lees ook PREMIUM Niet alleen een gestoorde vader in Ruinerwold kon jarenlang zijn beestachtige gang gaan, bewijzen de turnsters

Het is niet de eerste keer dat de Temptation Island-presentatrice te maken kreeg met inbrekers, vorig jaar wisten dieven een ruit in te tikken van haar huis in Vinkeveen. Er werd niets meegenomen, maar dat maakte het niet minder heftig voor Geuze. ‘Onbegrijpelijk dat een staycation op 15 kilometer afstand al niet meer mogelijk is’, schreef ze toen. ‘Dat in je eigen huis waar je je veilig hoort te voelen en waar je kind woont dit soort dingen moeten gebeuren maakt me kotsmisselijk, woedend en verdrietig! Walgelijk.’

Drie jaar eerder werd Geuze al eens beroofd van haar Rolex-horloge, vertelde ze begin dit jaar in de podcast Geuze & Gorgels. Het was de eerste keer dat ze er iets over losliet. De beroving gebeurde in de garage onder haar huis. Ze had het horloge gekocht om het behalen van een bepaald aantal abonnees op haar YouTube-kanaal te vieren. ,,Ik denk dat ik het misschien een jaar had en toen ben ik dus beroofd.”

Na dat incident besloot ze geen dure spullen meer te kopen, al kroop het bloed al snel weer waar het niet gaan kan en was de designercollectie zo weer aangevuld. Na de inbraak in Vinkeveen echter, deed ze al haar dure tassen van de hand. De schrik zat er goed in. ,,Ik ben nog steeds, als ik uit de auto stap, bang om naar de deur te lopen. Dus ja, wat is het waard”, aldus Geuze.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.