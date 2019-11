Monica Geuze komt met eigen magazine

filmrecensie Animatie van ongekend hoog niveau in Frozen 2

10:05 Een vervolg op de bekroonde animatiemusical Frozen (2013) was slechts een kwestie van tijd. Het succes van de film, die ook een enorme golf aan merchandising tot gevolg had, was zo kolossaal - evenals de honger naar meer bij het publiek - dat Disney de fans niet kon teleurstellen. Hoewel de tweede film iets mist van de frisheid van het origineel zal de aanhang van ijsprinses Elsa, en haar zusje Anna, niet worden teleurgesteld.