Mona Keijzer in beeld als presentatrice van HLF8

Kinderwens Samantha Steenwijk op laag pitje na nieuws over affaire: ‘Eerst relatie redden’

Samantha Steenwijk en haar partner Daisy hebben hun kinderwens stilgelegd nadat bekend werd dat Daisy enkele jaren geleden vreemd is gegaan. Dat vertelt de 36-jarige zangers in magazine Beau Monde. ‘Dan ben je natuurlijk niet met kinderen bezig, maar kijk je eerst of je relatie te redden valt.’

7 december