Molpanel zit nóg dieper in Stine-tunnel (of zijn er twee Mollen?)

VideoOns panel kijkt wekelijks naar Wie is de Mol? en gaat de volgende dag stevig met elkaar in debat. Wie verdenken zij het meest en waarom? Onze experts: voormalige Mollen Kim Pieters en Klaas van Kruistum, de legendarische kandidaten Imanuelle Grives en Ellie Lust en oud-winnares Vivienne van den Assem. De laatste twee waren deze week helaas verhinderd.

Klaas: Lekker chaotische aflevering wel hè?!

Ellie: Ik haat clowns.

Klaas: Ik vond het een wonder dat ondanks die ballonnen sommige kaartenhuizen toch bleven staan.

Kim: En werkelijk IEDEREEN liegt!

Ellie: En iedereen doet het ook met iedereen. #bondjes

Kim: Alleen Stine en Simone willen geen bondjes......!

Volledig scherm Jan in de piste. © NPO

Klaas: En Jan gaat er vol in.

Ellie: Jan houdt wel van wisselende contacten.

Klaas: Ik zit wel weer iets dieper in de Stine-tunnel na deze episode hoor. Welke kandidaat gaan nou met NIETS proberen om als eerste aan te komen bij Ruben en Art?

Ellie: Jaaaa! Dat deed Stine! Een kandidaat zou dat niet doen.

Kim: Daarom zit ik óók nog in die Stine-tunnel

Klaas: Hoeveel taxichauffeurs hadden ze wel niet ingehuurd voor die opdracht? De rest van de bevolking mocht met het openbaar vervoer die middag haha!

Kim: Loes was wederom de fanatieke kandidaat en Stine holde daar lekker achteraan.

Ellie: Passief als altijd.

Klaas: Inderdaad. Maar Simone blijft ook meesterlijk de boel verstieren.

Volledig scherm © NPO

Kim: Simone gaf snel op!

Klaas: ‘HOE KOM IK AAN DE OVERKANT?’, aldus Simone. En met het wegstrepen van woorden plots niet meer weten hoe je iets schrijft. Of eenvoudigweg dingen níet wegstrepen. Toch twee Mollen dit jaar? Haha. Of drie, want Olcay kon er ook wat van hè?!

Ellie: Want toen Jean-Marc afviel (die was de Mol natuurlijk, maar kon de druk niet aan) hebben ze een nieuwe Mol gekozen met twee reserves…

Kim: Haha Ellie, goeie!

Klaas: Hahaha, dat dacht je in ons jaar ook zeker ;)

Ellie: Dat was toch ook zo in ons jaar? Ik was eerste reserve. Hihi. Oh en waar is in vredesnaam die zwarte vrijstelling van Stine gebleven?

Kim: Ja, dat wilde ik ook vragen: waar de f*ck is die zwarte vrijstelling?

Klaas: Hahaha, wat blijft dit een heerlijk spel. En wat zijn de makers goed bezig dit jaar. Het is echt niet eenvoudig om de Mol te ontmaskeren. Ik weet het nog steeds niet zeker.

Kim: En wat ik ook voorbij zag komen: de naam Stine stond in de woordzoeker het dichtst bij ‘wieisdemol’.

Ellie: Ron is het in ieder geval niet.

Kim: Haha, dat weten we zeker. Mijn gevoel zegt dat het in ieder geval niet Ruben is. Jullie?

Ellie: Ruben jokte wel over die 2 jokers van Jan. Maar hij is niet de Mol.

Kim: Ruben heeft nu door dat WERKELIJK IEDEREEN liegt. Dus hij kan niet achterblijven.

Klaas: De keuzes die hij maakte bij het verdelen van de enveloppen voor de taxirace, past bij een kandidaat.

Volledig scherm © NPO

Kim: Eens! Is Olcay nog een verdachte voor jullie?

Klaas: Olcay is mijn lievelingswensmol. Ze is het volgens mij niet, maar als ze het wél blijkt te zijn…WOW! Te cool!

Kim: Ja, ik wil ook heeeel graag dat Olcay het is. Maar heel diep van binnen, geloof ik het niet zo. Ze had wel weer een fantastisch outfit aan.

Klaas: Loes ligt eruit en ze verdacht Stine… Maar ze ging ook spreiden en dat lijkt me een beetje gevaarlijk.

Kim: Ja, Loes heeft teveel gespreid denk ik. Stine was een van haar verdachten, maar niet haar hoofdverdachte. Denk ik. Ik zou nu zelf spreiden op Stine, Simone en een wildcard voor Olcay. Met Stine als hoofdverdachte.

Volledig scherm © NPO

Klaas: Vlak Simone zeker niet uit! Simone die Tbilisi erin gooit, aanrommelt met woorden (daar is ze als journalist echt wel goed in), die niet aankomt tijdens de taxirace…

Ellie: Voor mij dezelfde volgorde als Kim!

Klaas: Idem! Wat een eensgezindheid, dit kan nooit goedgaan haha. #tunnelvisie

Ellie: Volgende week geen executie, let maar op!

Volledig scherm © NPO

Kim: Als jij het zegt Ellie, dan ga ik daar volledig in mee. Ik hoop verder op opdrachten met veel jokers en vrijstellingen volgende week.

Klaas: Volgens mij krijgt iemand volgende week de kans om die finale binnen te harken. Misschien een flashback naar die parkopdracht van vorige week?

Kim: Of Stine fietst er opeens wél haar zwarte vrijstelling in (die ze overigens als Mol niet nodig heeft).

Ellie: We gaan het zien. Tot volgende week!

Klaas: Tot dan!

Kim: Ik heb er weer zin in! Tot volgende week!