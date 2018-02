Molpanel is volledig in de war na rood scherm voor 'hoofdverdachte'

Ze was de afgelopen weken ook bij ons Molpanel verreweg de meest genoemde verdachte: Stine Jensen. Haar rode scherm van gisteravond zorgt dan ook voor extreme verwarring.



Kim: Ja mensen, ik was écht even in shock!



Klaas: Ik hoor het me nog zeggen: zal je zien dat ze eruit gaat! ;) Wat een heerlijk programma.



Ellie: Ik had ineens met Stine te doen. Ze was ook een beetje een ijskonijntje en een rood scherm krijgen is toch ook een heel kwetsbaar moment.



Vivienne: Je zag aan haar gezicht dat ze het zelf al door had: deze test heb ik niet goed gemaakt…



Kim: Olcay zei nog dat Stine niet scherp genoeg is om de Mol te zijn. Ze zag hem aankomen.



Klaas: We kunnen wel rustig constateren dat ze een uitstekende schaduwmol was :)



Ellie: Olcay zei ook dat ze het goed gedaan had. Een mooi afscheidscompliment van de Mol?



Vivienne: Dat zou briljant zijn.



Kim: Ja mensen, wat zou het leuk zijn als het toch Olcay is!!!

Volledig scherm Het rode scherm voor Stine. © NPO

Klaas: Dat denk ik nog steeds niet hoor. Jan en Olcay zijn Team Geld. Ruben en Simone zijn Team Vaag. Ruben klooide flink aan.



Kim: Nou, ik heb ergens een berekening gelezen van wie hoeveel heeft binnengebracht. Schokkend: Jan dus het minste! En Ruben het meeste. Kwam voorbij in Moltalk waar ik gisteravond was.



Ellie: Je zag er goed uit, Kim!



Vivienne: Eens. Maar dat wij allemaal Ruben ineens in de gaten moeten zo naar het einde toe! En terughalen waar hij allemaal heeft gezeten tijdens de vorige spellen. Ik heb er nog geen seconde bij stilgestaan. Tot gisteren…



Kim: Ik zag Ruben gisteren en heb hem even diep in de ogen gekeken. Hij heeft sinds twee weken ineens ontdekt dat Mollen best leuk is. Maar hij is het denk ik niet.



Vivienne: Dit is wat we weten. Olcay zit vol op Ruben. Jan zit op Ruben en Simone. Ruben zit op Stine en Simone. En Simone, weten we niet…



Kim: Olcay zegt dat inderdaad, maar DOET ze het ook echt?



Vivienne: Goede vraag. Maar als zij het is, hoe kan Jan er dan nu nog inzitten?



Ellie: Olcay is het niet, want je gaat als Mol toch niet in de control room in deze opdracht?



Kim: Van Simone weten we inderdaad NIETS! Dat hoor je Olcay ook steeds zeggen.



Klaas: Simone gedraagt zich het meest verdacht, Ruben valt het meest op. Die opdracht met de klokken, waarbij hij geld moest tellen. Iedereen zou toch de plusbedragen bij elkaar optellen en daarna de minbedragen eraf?

Volledig scherm Simone. © NPO

Kim: Ruben is aan het mollen, maar het was deze aflevering echt te obvious.



Vivienne: Terug naar Simone, zij kreeg enkele weken terug die vraag van Art. ‘Ben jij de Mol?’ Dat laat me niet los. Evenals de theateropdracht met al die VROUWEN.



Ellie: En bij het indraaien van die lampjes zei Jan tegen Simone: ‘Simone is de Mol’. Alsof dat daar stond. Daar reageerde ze zo goed als níet op.



Klaas: In dit stadium wil je toch gewoon geld verdienen in plaats van ‘fake mollen’?



Kim: Ook Simones reactie na de treinopdracht was raarrrr…



Klaas: Ze had volgens mij wel een idiote hartslag bij de executie. En: ER VIEL EEN DOOS UIT DE TREIN?! Ik heb nog niet uitgevogeld bij wiens wagon.



Ellie: In de wagon stond je ook een beetje vast. Daartussen als doorgever van de dozen, kun je er wel één of twee uitkieperen.



Kim: Ja en de plek van Jan is dan wel de beste om er wat dozen uit te gooien toch?

Volledig scherm Olcay en Ruben. © NPO

Vivienne: Of is MOLcay op de dozen gaan zitten om ze uit t spel te halen? ;) Dat zou hilarisch zijn. We zijn duidelijk allemaal in de war nu Stine weg is. WIE IS DE MOL???



Klaas: We zijn compleet het bos ingestuurd door een kandidaat die niet zo lekker ging qua opdrachten hahaha!



Ellie: Viev, jij was de enige van ons panel die Stine niet noemde de afgelopen weken. Wat weet jij dat wij niet weten?



Vivienne: Haha! Niks meer. Maar Stine was niet snel genoeg vond ik. Daarmee kon ze eerst nog wegkomen, maar nu is iedereen net even wat scherper en feller.



Kim: Ik betreed nu officieel de Simone tunnel, haha! Ze laat weinig van zichzelf zien, is vaag, brengt weinig geld binnen en haar reacties zijn soms raar. Maar Jan heb ik gisteravond ook even ontmoet en die vond ik wat zenuwachtig.



Klaas: Ik ga ook voor Simone, maar ga met terugwerkende kracht ook eens nadenken over Ruben.



Ellie: Simone. Daarom. Geen pijl meer op te trekken. Volgende week Stine weer terug. Met Ron. Geintje ;) Die Molvraag die steeds maar bij Simone terugkomt. Én, ze wees ‘M18’ aan in de allereerste aflevering! Ben ik ook nog niet vergeten.



Vivienne: Ruben is ineens wel erg verdacht geworden deze week. Door alle kandidaten die op hem SCHIJNEN te zitten. Anyway, ik vraag me vooral af: wie gaat de finale NIET redden?! Simone is mijn hoofdverdachte, maar ik hoop op MOLcay. Haha, lekker mensen. We moeten duidelijk aan t werk ;) Tot volgende week!

Volledig scherm Het Molpanel. © AD