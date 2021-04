Mogen films als Quo Vadis, Aïda? een gevoelig stuk geschiedenis hervormen?

Na een discussie over Quo Vadis, Aïda? recenseren de MovieInsiders nog twee andere films die vanaf vrijdag te zien zijn op het online festival Movies That Matter: het Tunesische The Man Who Sold His Skin (ook een Oscarkandidaat) over een Syrische vluchteling die door een kunstenaar wordt voorzien van een visum-tatoeage en de documentaire The Dissident over de politieke situatie rond de moord op columnist Jamal Khashoggi van The Washington Post. Tot slot een top 5. Wat zijn de beste voorbeelden van films die met zwarte bladzijden uit de geschiedenis aan de haal gaan?