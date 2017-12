Mogen de Obama's naar de bruiloft van Harry en Meghan?

Volgens Britse kranten vrezen hoge ambtenaren dat de huidige president, Donald Trump, een uitnodiging voor de Obama's als een belediging beschouwt. Harry en Barack Obama hebben veel gemeen. Beiden zetten zich bijvoorbeeld met volle overtuiging in voor de Invictus Games, een populair internationaal sportevenement dat Harry in het leven riep voor militairen die tijdens hun dienst gewond raakten. Ook Michelle Obama kan het vinden met prins Harry. Vorig jaar ging ze nog bij hem op de thee . Harry is morgen voor één keer hoofdredacteur van het populaire BBC-radioprogramma Today . Hij behandelt daarin thema's die hem nauw aan het hart liggen. Zo zal er aandacht worden besteed aan het Britse leger en geestelijke gezondheidszorg en gaat hij samen met de programmamakers experimenteren met kunstmatige intelligentie.

Interview

Speciaal voor het programma interviewde de prins Barack Obama. Afgelopen week verscheen een teaser voor het interview. Obama gaf aan dat hij het spannend vond om geïnterviewd te worden door de prins en vroeg of hij sneller moest praten, omdat hij een langzame prater is. ,,Nee, zeker niet'', antwoordde Harry die meteen verdere uitleg gaf. De prins stelde de oud-president op zijn gemak door te zeggen dat hij ook gespannen was.



Harry en Meghan Markle trouwen op 19 mei. Ze geven elkaar het jawoord in St. George's Chapel in Windsor, net buiten Londen.