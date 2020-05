Mogelijk niet alle bioscopen open: ‘Dertig bezoekers niet rendabel’

Nolthenius is ‘blij dat er beweging is’. ,,Dat we weer open kunnen. Dat we twee maanden dicht moesten, was dramatisch. Nul inkomsten en kosten, zoals huur, die doorlopen. Dat brengt de nodige problemen met zich mee.”



Maar een fikse tegenslag is de restrictie dat bioscopen per 1 juni maximaal dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen. ,,We hadden in het protocol dat we hebben opgesteld, ingestoken op honderd man. Dat zou al niet rendabel zijn, maar met ondersteuning vanuit de overheid kom je dan al een eind. Maar dertig bezoekers? Het is de vraag of alle bioscopen dan open kunnen.”