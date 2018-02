Mogelijk Black Panther-achtbaan in themaparken Disney

De CEO van The Walt Disney Company vertelde in de bijeenkomst dat er momenteel in de Amerikaanse parken Disneyland en Disneyworld een wachtrij van een uur is om op de foto te gaan met de personages uit Black Panther die in de parken rondlopen. Op de opmerking van een van de aanwezigen of een attractie dan ook in het verschiet ligt, antwoordde Iger: ,,We hebben nog geen tijd gehad om die te bouwen. Maar ik weet zeker dat er al iemand mee bezig is."