Moet nu echt elke gek een podium op tv?

Dat lachje. Het was huiveringwekkend. The Excorcist was er niks bij. ‘s Nachts echode het nog in mijn hoofd. Het was afkomstig van een moeder die ervan overtuigd was dat overheid de bevolking tijdens de eerste lockdown via 5G had opgedragen om toiletpapier te gaan hamsteren. Het zoveelste stapje op weg naar een digitale dictatuur.



Jazeker. Daar was er weer één, een complotgekkie. Die hoeven zich allang niet meer te behelpen in de krochten van het internet. Ze krijgen steeds vaker een podium op tv. Zoals ook maandag weer bij Filemon Wesselink in zijn nieuwe programma Filemon en De Complotten. Corona bestaat niet, alles is de schuld van 5G, waarmee de overheid ons gewone mensen wil onderdrukken en journalisten werken daar vrolijk aan mee. Dat soort types.