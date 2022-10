Moet elke film met Zwarte Piet in de ban? ‘Gevoelig voor veel mensen’

Mogen sinterklaasfilms met traditionele zwarte pieten nog wel worden vertoond? Producent Burny Bos besloot om zijn bejubelde bioscoophit Het Paard van Sinterklaas (2005) niet meer beschikbaar te stellen. Niet iedereen in de filmwereld is het daar mee eens.

Zoals te verwachten viel, waren de reacties niet mals toen producent Burny Bos bekendmaakte dat hij besloten had dat zijn familiefilm Het Paard van Sinterklaas dit jaar niet vertoond mag worden op het aanstaande Cinekidfestival. ,,Heel haatdragend Nederland liet meteen van zich horen op internet toen dit bericht werd bekendgemaakt. Daaruit blijkt wel hoe gevoelig dit onderwerp voor veel mensen is”, aldus Bos. ,,De meesten hadden grote moeite en lieten dat in niet mis te verstane bewoordingen weten. Degenen die het wel eens waren met dit besluit, lieten niets van zich horen.”

Burny Bos (78), een van de meest ervaren makers van Nederlandse familiefilms, krijgt op Cinekid, een filmevenement dat gespecialiseerd is in kinderproducties, een terugblik op zijn rijke carrière. Maar hij vond het niet gepast dat zijn succesvolle bioscoopfilm Het Paard van Sinterklaas vandaag de dag nog wordt getoond.

,,Toen wij die film maakten, was de discussie rond Zwarte Piet nog niet op gang gekomen zoals de laatste tijd. Als wij het verhaal nu hadden verfilmd, zou ik het heel anders hebben aangepakt. Ik schaam me er nu voor dat we het destijds zo hebben gedaan. We hebben er toen niet goed over nagedacht.”

Niet geschikt

Het Paard van Sinterklaas − geschreven door Tamara Bos, de dochter van de producent − volgt de belevenissen van het 6-jarige Chinese meisje Winky Wong, dat met haar ouders naar Nederland emigreert. Daar krijgt zij te maken met de sinterklaastraditie. Zij krijgt de zorg toegewezen voor het witte paard als de goedheiligman in Spanje verblijft.

De film trok destijds een half miljoen bezoekers en werd onder meer bekroond met een Gouden Kalf voor het beste scenario. Ook is de productie diverse keren op de Nederlands televisie uitgezonden.

Het besluit om de film op de plank te leggen, is door producent Bos uit eigen beweging genomen. ,,Sinterklaas moet een feest zijn voor alle kinderen. Het mag niet zo zijn dat een deel van hen zich stoort aan de zwarte pieten die worden opgevoerd en daar met heel andere ogen naar kijkt. Daarom is de film nu niet meer geschikt. Bij de omroepen is Het Paard van Sinterklaas al in 2019 van de lijst gehaald.”

Over dit besluit denkt zijn collega Martijn van Nellestijn (44) heel anders. De producent/regisseur is in de loop der jaren bij negen sinterklaasproducties betrokken geweest, waaronder De Brief voor Sinterklaas (2019), waarin Bram van der Vlugt voor de een-na-laatste keer de hoofdrol speelt.

,,Ik ga mijn oude films niet aanpassen omdat er traditionele zwarte pieten in voorkomen”, zegt Van Nellestijn beslist. Hij heeft zich al sinds 2004 in dit filmgenre gespecialiseerd. Bijna elk jaar draaide er een film van zijn hand in de novembermaanden in de Nederlandse bioscopen. Het waren geheide hits, die overigens na 5 december meteen uit de bioscoop werden gehaald.

Van Nellestijn: ,,Ik vind niet dat je de tijdgeest moet wegmoffelen door deze films te verbieden uit zelfcensuur. De producties geven aan hoe Nederland toen tegen deze traditie aankeek. Ik heb er later met mijn andere sinterklaasfilms rekening mee gehouden toen er andere geluiden uit de samenleving kwamen. Er zitten in mijn latere films ook roetveegpieten toen die wel werden geaccepteerd.”

Concessies

Van Nellestijn zegt dat hij van meet af aan lichtbruine pieten in zijn films heeft opgevoerd. ,,Maar ik besef terdege dat dit nu niet meer kan. Ik heb daar eerlijk gezegd wel moeite mee. Daarom maak ik voorlopig dit soort films niet meer. De lol is er een beetje vanaf. Ik moet te veel concessies doen voor een mooie traditie waarmee veel Nederlanders zijn opgegroeid.”

Recent kwam de producent daarmee in aanraking toen een van zijn films door een grote supermarktketen op dvd werd verkocht. ,,Op hun verzoek moest de poster van de originele film worden aangepast. Er mochten geen zwarte pieten meer opstaan. Ik heb daar schoorvoetend mee ingestemd, maar achteraf gezien heb ik daar wel spijt van gekregen.”

Het aanpassen van de oudere sinterklaasfilms aan de huidige normen is in financieel opzicht een onmogelijke opgave. Zo zou in Het Paard van Sinterklaas via de huidige digitale technieken de huidskleur van de zwarte pieten aangepast kunnen worden.

Bos: ,,In Amerika zou dit geen enkel probleem zijn. Maar daar gaat veel meer geld in de filmindustrie om dan in Nederland. Ik schat dat zo’n ingreep in onze film al gauw een ton zou kosten. Die investering verdien je niet op korte termijn terug. Misschien zou een crowdfunding een goede oplossing kunnen zijn.”

Voorlopig heeft Van Nellestijn geen plannen voor een volgende sinterklaasfilm. ,,Maar als ik toch aan de slag zou gaan en Nederland kiest op dat moment voor paarse pieten, dan zou ik die zeker tonen. Want je moet natuurlijk wel met de trends in de samenleving meegaan.”

Wel plaatst de producent een kanttekening: ,,Dat hele gedoe rond Zwarte Piet komt vaak door toedoen van de ouders die er moeite mee hebben. Mijn ervaring is dat kinderen helemaal niet aan het slavernijverleden denken als zij zo’n film bekijken. Daarom kunnen die oudere sinterklaasverfilmingen gewoon nog worden vertoond.”

