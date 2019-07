‘Moedermaffia’ weer in actie: ‘Yolanthe, wat ben je ver weg van Xess’

Gisteren kwam Megan Markle nog onder vuur te liggen bij de ‘moedermaffia’. Ze droeg baby Archie helemaal verkeerd en had ‘m wel een zonnehoedje en sokken aan kunnen trekken, luidde de kritiek. Een dag later is Yolanthe aan de beurt. Een liefdevol bedoeld kiekje van Xess Xava in het water eindigt in een stroom kritiek.



‘Ik ben vast een zeikerd, maar ik vind dit een beetje eng’, reageert een vrouw onder de foto van Yolanthe. ‘Je bent zo ver van hem vandaan, het wordt donker en hij staat tot ver in het water.’ Ook reageert er iemand: ‘Je hoort vaak dat een kind is verdronken. Moeder op smartphone en let even niet op. Eindstand. Medelijden met kids die zulke moeders hebben. Die alles voor een foto doen.’



Yolanthe zelf reageert niet op de kritiek, maar kan ook op veel bijval rekenen van haar fans. ‘Ze is zijn moeder en weet wat ze doet’, is een van de vele reacties. Een ander volger stelt: ‘Denken jullie echt dat Yolanthe haar bloedeigen zoon expres in gevaar zou brengen? Hij verdrinkt echt niet in twee seconden, relax!’