Moeder van Elton John verziekte zijn ‘huwelijksdag’: ‘Ze was een asociale vrouw’

De moeder van de wereldberoemde Britse zanger Elton John (72) was niet te genieten tijdens de dag in 2005 dat de ster een geregistreerd partnerschap aanging met zijn man David Furnish. ‘Ze wilde niet uit de auto komen en maakte tijdens de ceremonie foute opmerkingen’, schrijft John in zijn biografie Me die later deze maand verschijnt. Hij noemt zijn verwekker een sociopaat: een vrouw met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

In zijn biografie schrijft Elton John dat hij per direct het geregistreerd partnerschap met zijn vriend wilde aangaan toen eind 2005 werd aangekondigd dat dit in Groot-Brittannië legaal zou worden. Op 21 december was het zover. Elton en David hielden de ceremonie in de Guildhall (vergelijkbaar met een stad- of gemeentehuis, red.) in Windsor. Eerder dat jaar was de Britse kroonprins Charles op dezelfde locatie in het huwelijksbootje gestapt met zijn tweede vrouw, hertogin Camilla. Ook voor Elton John was het trouwens de tweede keer dat hij eeuwige trouw beloofde. Hij was eerder getrouwd met een vrouw.

Later, in 2014, huwde hij ook met zijn partner David, maar in 2005 was dat wettelijk nog niet mogelijk. Daarom gingen ze in dat jaar, als eersten, voor een erkend partnerschap. Het koppel koos voor een intieme plechtigheid. De zanger was namelijk bezorgd dat een te grote groep mensen voor herrie zou zorgen. In Noord-Ierland was namelijk sprake van protesten tegen het partnerschap voor holebikoppels.

Stapelgek

‘De politie had voorzorgsmaatregelen getroffen zodat mensen die protesteerden onze dag niet konden vergallen’, herinnert de zanger zich in zijn boek. ‘David moest me geruststellen dat alles op rolletjes zou lopen.’ Gelukkig waren de Britten volgens Elton minder conservatief dan gevreesd. ‘Er heerste een feeststemming. Niemand wilde ons aanvallen, ze hadden zelfs taart en cadeautjes mee. Dat ik mijn liefde voor een man kon uitdrukken op een manier die ik me niet had kunnen voorstellen toen ik realiseerde dat ik homo was, zorgde ervoor dat ik nooit gelukkiger geweest ben dan op dat moment.’ Althans, dat was tot Sheila, de moeder van Elton opdaagde. ‘Ze speelde de rol van een stapelgekke sociopaat’.

In het boek beschrijft de zanger dat zijn moeder eerst niet uit de auto wilde komen. Ze werd meermaals gevraagd om binnen te komen, maar weigerde pertinent. ‘Vervolgens meldde ze doodleuk dat ze niet zou meerijden naar Windsor en dat ze niet naar het diner zou komen. Daarna reden zij en Derf (de stiefvader van Elton, red.) gewoon weer weg’. Het voorval zorgde voor sombere gevoelens. ‘De belangrijkste dag van mijn leven werd verstoord door de stemmingswisselingen van mijn moeder, dezelfde stemmingswisselingen waar ik zo bang voor was als kind.’ Voor wie denkt dat Elton overdrijft, voegt de zanger een bizar weetje toe aan z’n verhaal. ‘Mijn moeder heeft tien jaar lang niet tegen haar zus willen praten na een discussie over het feit of tante Win al dan niet magere melk in haar thee had gedaan’. Een gemakkelijke vrouw was het dus zeker niet.

Volledig scherm Elton met zijn echtgenoot. © Photo News

Alsnog aanwezig

Uiteindelijk was de moeder Reginald Kenneth Dwight (de echte naam van de zanger, red.) toch aanwezig op de plechtigheid. Ze was immers gevraagd als getuige, maar die rol nam ze niet ter harte. ‘Toen David en ik onze geloften aan het afleggen waren, begon ze luidop over ons heen te praten. Ze bleef maar klagen over de zaal en herhaalde telkens weer dat ze zichzelf nooit zou kunnen zien trouwen in een dergelijk gebouw’.

Toen ze wat later, als getuige, haar handtekening moest zetten onder de documenten, riep ze naar verluidt ‘het is gebeurd’, waarna ze meteen de zaal verliet. Ook op het feest liet ze merken dat het niet naar haar zin was. Sharon Osbourne, die ook aanwezig was, zou tegen Elton John gezegd hebben dat ze zijn moeder eigenhandig wou vermoorden. De zanger ontdekte later dat zijn moeder zich zo aanstelde omdat ze het niet eens was met zijn keuze om met een man te ‘trouwen’. Althans, dat had ze aan Davids ouders verteld. ‘Ze had hen opgebeld om ons te stoppen’.

Volgens Elton klopte die uitleg echter niet. ‘Mijn moeder was veel dingen, maar ze was niet homofoob. Toen ik uit de kast kwam, steunde ze me volledig. Zelfs tegen de pers zei ze dat het haar niet uitmaakte wat mijn seksualiteit was en dat ze het moedig van me vond dat ik uit de kast kwam. Waarom zou ze 30 jaar later plots een probleem maken van mijn geaardheid?’, vraagt de zanger zich af.

De artiest heeft daarvoor zijn eigen verklaring. ‘Ze kon het gewoon niet verkroppen dat ik met iemand anders een innigere band had dan met haar’, denkt hij. Nochtans maakte de vrouw geen scène tijdens zijn eerste huwelijk in 2014. ‘Omdat ze wist dat het niet lang zou duren. Ik was homoseksueel, dus hoe kon ik trouw blijven aan een vrouw? Ook van mijn vriendjes voor David maakte ze geen probleem omdat het niet stabiel was. Maar mijn relatie met David, dat was voor het leven. Dat kon ze niet verkroppen’.

De moeder van Elton John overleed in 2017 op 92-jarige leeftijd.