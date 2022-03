Moeder van Eddy Zoëy overleden, die ondanks tegenslagen tot het laatst bleef lachen

De moeder van presentator Eddy Zoëy is overleden. De vrouw, die aan alzheimer leed en na een beroerte twee jaar terug onlangs ook nog een hersenbloeding kreeg, was de afgelopen jaren meermaals te zien op het Instagram-account van de RTL-ster. Eerder deze week deelde Eddy nog dierbare foto’s. ‘Zolang je lacht, mams, hoop ik dat je nog heel lang m’n moedertje mag zijn.’

Eddy’s moeder was ‘alzheimerend als een malle’, zoals hij zelf eens met een liefdevolle knipoog schreef. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, die gepaard gaat met geheugenproblemen en een verminderd vermogen om te denken en begrijpen, aldus het Nederlands Herseninstituut. ‘Maar met altijd ontzettend leuke, gezellige, grappige, ontroerende en aandoenlijke momenten’, aldus Eddy over zijn moeder. De twee hadden veel lol als hij haar opzocht in Twente.

‘M’n mams in ‘n happy mood’, schreef hij in 2020 bij een foto van zijn moeder met een grote lach. ‘Alzheimer is verschrikkelijk, maar ik ben ontzettend blij dat ik deze mooie momenten mag meemaken met dit heerlijk malle mensje. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.’



Twee jaar geleden kreeg ze een beroerte en zag het er niet goed uit voor de vrouw. ‘Ze was eigenlijk al opgegeven en zou nog kort te leven hebben’, meldde Eddy erover. Ze bleef aan een rolstoel gebonden, maar de doktoren kregen ongelijk.

‘Wonderwel kwam ze die beroerte enigszins te boven en hebben we sindsdien alweer heel wat prachtmomenten beleefd’, schreef Eddy bij familiekiekjes.



Onlangs kreeg ze ook nog een hersenbloeding. ‘M’n mams gaat niet zo goed’, schreef Eddy maandag bij foto’s van een wederom lachende moeder.

‘Ze is ‘n taaie, want ze is inmiddels weer ontwaakt, en ze ís er nog, maar de afname van cognitieve vaardigheden is schrikbarend. Mixed feelings dus bij ons, van opgelucht zijn dat ze er nog steeds is, tot tegelijkertijd met lede ogen aanzien hoe hard deze klap voor haar weer aangekomen is.’



Eddy’s moeder lachte nog altijd. ‘Fingers crossed, want zolang je lacht, mams, hoop ik dat je nog heel lang m’n moedertje mag zijn.’

Vijf dagen na het bericht meldt hij vandaag dat ze is overleden. ‘Dag lieve mama’, schrijft hij bij een reeks archieffoto’s. Hoe oud ze is geworden, is niet duidelijk.

Onder de foto’s betuigen collega’s en fans hun steun. ‘Heel veel sterkte lieve Eddy!’ schrijft Gerard Ekdom. ‘Gecondoleerd en veel sterkte voor jou en je familie’, vult John van den Heuvel aan.

