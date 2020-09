Moeder Sylvester Stallone overleden

Video Sylvie Meis en haar Niclas tóch samen op door paparazzo verspreide trouwfo­to's

20 september Sylvie Meis (42) is vandaag voor de tweede keer getrouwd. Gaf de presentatrice in 2005 het jawoord aan voetballer Rafael van der Vaart, vandaag deed ze dat aan de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41). Op de eerste trouwfoto's die door de paparazzi zijn verspreid, is te zien hoe Sylvie straalt in een peperdure kanten trouwjurk. De publiciteitsschuwe Castello koos voor een klassiek trouwpak.